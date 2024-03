Sampdoria, Manfredi: «Tutto risolto con Ferrero. Sugli investitori…»

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, è intervenuto a margine della visita della squadra all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb.com

«Con Ferrero c’è un dettaglio tecnico da risolvere, gli accordi con la vecchia proprietà sono stati raggiunti davanti al giudice del Tribunale di Milano, stiamo aspettando le ultime formalità. Ora dobbiamo voltare pagina e come detto in passato non deve essere un alibi essere partiti con queste difficoltà. Il progetto è partito il 30 di maggio, non dobbiamo più guardarci indietro e iniziare a raccogliere i frutti del lavoro fuori e dentro al campo. I possibili investitor? Si fanno sentire spesso, la Sampdoria è un asset importante per lo sport internazionale e il calcio italiano. Il giorno che non ci saranno investitori interessati allora sarà una notizia».