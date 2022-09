Come si legge su “TMW” potrebbe saltare anche la panchina del Venezia.

Il club non è soddisfatto dei risultati ottenuti in queste prime sei gare di campionato e chiede al tecnico Ivan Javorcic un deciso cambio di passo dopo la pausa per le nazionali.

Per l’allenatore croato ci sarebbe una fiducia a tempo da parte del club lagunare e se al ritorno in campo non si vedranno dei miglioramenti nel gioco e nei risultati potrebbe arrivare il cambio di guida tecnica.