Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio Fabio Cannavaro è pronto a firmare con il Benevento e diventare così ufficialmente l’allenatore del club campano.

La firma arriverà domani mattina con un contratto biennale, come già anticipato oggi, e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra.

Ci sono già le prime novità anche per quello che sarà lo staff tecnico di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento: con lui ci saranno infatti il fratello Paolo e Jordi Garcia, già con Cannavaro durante l’esperienza in Cina e al Real Madrid in passato. Garcia è reduce dall’esperienza al Watford, in Premier League.