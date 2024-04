Serie B: 12 giocatori squalificati, 2 giornate a Bellomo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 35^ giornata

La Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine della 35esima giornata di campionato:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BELLOMO Nicola (Bari): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo,

afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BORINI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAMARA Drissa (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANDELA Antonio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE PAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ESPOSITO Sebastiano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARCANDALLI Alessandro (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MICAI Alessandro (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SITUM Mario (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo’)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SETTIMA SANZIONE)

BISOLI Dimitri (Brescia): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

PALUMBO Antonio (Modena)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)

SERSANTI Alessanro (Lecco)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

DAVI Simone (Sudtirol)

MATEJU Ales (Spezia)

OTTAVA SANZIONE

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol)

CARISSONI Lorenzo (Cittadella)

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)

SETTIMA SANZIONE

CASTAGNETTI Michele (Cremonese)

CIRCATI Alessandro (Parma)

ZUCCON Federico (Cosenza)

SESTA SANZIONE

CARACCIOLO Antonio (Pisa)

DE BOER Kees Cornelis H (Ternana)

FALZERANO Marcello (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella)

ODOGWU Raphael (Sudtirol)

TERZA SANZIONE

VALOTI Mattia (Pisa)

SECONDA SANZIONE

PONTISSO Simone (Catanzaro)

ROVER Matteo (Sudtirol)

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como)

VIGNALI Luca (Spezia)

PRIMA SANZIONE

BRAUNODER Matthias (Como)

CIERVO Riccardo (Sudtirol)

HENDERSON Liam (Palermo)

LIBUTTI Lorenzo (Reggiana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

PICKEL Charles Mongind (Cremonese)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

AMBROSINO DI BRUTTOPILO Giuseppe (Catanzaro)

BUSIO Gianluca Cristi (Venezia)

PUCINO Raffaele (Bari)

c) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONAZZAN Nicola (Cittadella): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro una critica irrispettosa.