Serie A: Udinese sconfitta in casa, contro l’Inter finisce 2-3. La classifica aggiornata

In una sfida vibrante e ricca di gol, l’Inter ha strappato una vittoria per 3-2 in trasferta contro l’Udinese, in una partita che ha visto cambi di leadership e un finale carico di emozioni.

La partita si è accesa fin dal primo minuto quando Davide Frattesi ha sbloccato il risultato per l’Udinese, sorprendendo l’Inter con un gol precoce. Nonostante lo shock iniziale, i nerazzurri hanno reagito e trovato il pari al 35′ con un preciso colpo di testa di Kabasele su angolo, riportando l’equilibrio.

Sul finire del primo tempo, Lautaro Martinez ha dimostrato perché è considerato uno degli attaccanti più letali della Serie A, portando l’Inter in vantaggio con un gol nei minuti di recupero. L’argentino non si è fermato e ha raddoppiato il suo bottino personale e il vantaggio dell’Inter subito dopo l’intervallo, segnando al 47′ con un tiro che ha lasciato poco da fare al portiere avversario.

L’Udinese, tuttavia, non si è arresa e ha continuato a lottare per rientrare in partita. Al 83′, l’ex giocatore del Palermo, Lucca, ha accorciato le distanze con un gol che ha riaperto il match. Nonostante gli sforzi finali dell’Udinese per trovare il gol del pareggio, l’Inter è riuscita a mantenere il controllo e a portare a casa tre punti fondamentali.

Ecco la classifica della Serie A che hai fornito:

1. Torino – 11

2. Milan – 11

3. Inter – 11

4. Napoli – 10

5. Udinese – 10

6. Juventus – 9

7. Empoli – 9

8. Lazio – 7

9. Roma – 6

10. Verona – 6

11. Fiorentina – 6

12. Atalanta – 6

13. Bologna – 6

14. Parma – 5

15. Como – 5

16. Genoa – 5

17. Lecce – 5

18. Venezia – 4

19. Monza – 3

20. Cagliari – 2