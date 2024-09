Serie A: si sblocca Lautaro Martinez. All’intervallo Inter avanti 2 a 1 sull’Udinese

Si è appena concluso sul risultato di 1 a 2 il primo tempo di Udinese-Inter, match della sesta giornata di Serie A. I nerazzurri sbloccano subito la partita grazie al gol di Frattesi arrivato dopo nemmeno un minuto, bravo a rubare il tempo alla difesa di casa sul cross di Darmian. Al 9′ Lautaro, di testa, si divora la rete del raddoppio, non trovando lo specchio nonostante non fosse marcato. Al 20′ Thuram, invece, prova a siglare il 2 a 0 ma Okoye risponde con un’ottima parata. Al 35′, però, i padroni di casa trovano il pareggio con la rete di Kabasele, che sfrutta l’ottimo cross di Zemura con un colpo di testa sul quale Sommer non può nulla. Nel finale della prima frazione di gioco, Lautaro Martinez riporta l’Inter in vantaggio sulla giocata di Dimarco.

Continue Reading