Coppa Italia Napoli-Palermo, Filardi: «L’inizio di Raspadori ha dato fastidio ai rosanero»

Nel corso di “Marte Sport Live”, rubrica di Radio Marte, l’ex giocatore Massimo Filardi ha commentato il 5 a 0 del Napoli, ottenuto contro il Palermo, in occasione del match dei sedicesimi di Coppa Italia disputato giovedì 26 settembre:

«Importante vincere in quel modo anche in Coppa Italia. Per quanto riguarda Raspadori e Rafa Marin vado un po’ controcorrente. L’inizio di Jack è stato tra i migliori, ha dato fastidio al Palermo, ha aperto i varchi, nel gol di Ngonge c’è merito suo. Poi ha trovato meno spazi e si è impigrito un pò. Faccio i complimenti agli azzurri per come sono scesi in campo ieri. Del resto quando prendi un allenatore bravo e uno staff di primo piano il lavoro alla lunga paga.

Si vede che sono tutti ben allenati, concentrati, ognuno sa che può avere spazio. Nel momento in cui il Napoli ha due squadre competitive, anche negli allenamenti il livello sale. E questo è molto importante. Se il Monza come pare è in difficoltà il Napoli deve essere arrembante per non concedere fiducia ai brianzoli. Mi aspetto un inizio simile a quello visto col Palermo. Della gara di coppa Italia mi è piaciuto molto l’esperimento del doppio play Gilmour-Lobotka».