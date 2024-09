Serie A, Genoa-Juventus: macchinario bruciato in sala Var. Si gioca regolarmente

Un imprevisto ha rischiato di compromettere il regolare svolgimento della partita Genoa-Juventus allo stadio Ferraris, prevista per disputarsi a porte chiuse. Come riportato da “TeleNord.it” un guasto tecnico alla Sala Var ha causato un principio d’incendio, ma grazie all’intervento tempestivo dei tecnici, il problema è stato risolto in tempo per garantire il normale svolgimento del match.

Nel dettaglio, nel primo pomeriggio, la batteria tampone di un gruppo di continuità elettrica utilizzato per la revisione delle azioni di gioco è andata in fiamme. Fortunatamente, l’incendio è stato prontamente controllato e non ha causato danni estesi.

Le autorità hanno escluso che l’incidente sia stato causato dolosamente. Grazie alla rapida azione dei tecnici, è stato possibile evitare il rinvio della partita, permettendo così che Genoa-Juventus si svolgesse come previsto, seppure senza la presenza del pubblico.