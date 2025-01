Serie A: Suzuki salva il Parma, all’intervallo il Torino non va oltre lo 0 a 0

Un super Suzuki tiene in vita il Parma. Si conclude in parità e a reti inviolate il primo tempo tra la formazione emiliana e il Torino, sfida valida per la 19esima giornata di Serie A. Molto positiva la prima frazione di gioco da parte degli uomini di Paolo Vanoli, che partono subito col piede sull’acceleratore. Il portiere ducale, però, compie due super interventi su Adams, prima sul suo colpo di testa ravvicinato e poi su una sua conclusione di destro. I granata, tuttavia, non riescono a sbloccare la gara per cui allo stadio Olimpico resiste lo 0 a 0.

