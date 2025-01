Serie A: Lecce e Genoa non vanno oltre lo 0-0. La classifica aggiornata

Il match tra Lecce e Genoa si è concluso con un’intensa battaglia tattica, ma senza gol. La partita è stata caratterizzata da numerosi momenti salienti, con entrambe le squadre che hanno mostrato grandi abilità nel controllo del gioco e nella creazione di opportunità.

Il Genoa ha colpito due volte la traversa in rapida successione verso la fine del primo tempo, prima con Andrea Pinamonti e poi con Morten Thorsby, dimostrando la loro minaccia offensiva. Il Lecce, da parte sua, ha mantenuto un buon possesso palla, cercando di perforare la difesa del Genoa con passaggi precisi e movimenti intelligenti. Nikola Krstovic del Lecce ha avuto una delle migliori occasioni del match, colpendo il palo da media distanza.

Durante il secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a scambiarsi il controllo del gioco, ma senza riuscire a sfondare. I tentativi da entrambe le parti sono stati ben gestiti dalle difese o non abbastanza incisivi per cambiare il punteggio. Anche nei momenti finali, il Lecce ha cercato disperatamente il gol della vittoria, con Frederic Guilbert che ha sparato alto sopra la traversa in uno degli ultimi tentativi della partita.

Il cartellino giallo a Lior Kasa del Genoa per un intervento duro ha aggiunto ulteriore tensione, ma non ha cambiato l’esito del match. Alla fine, nonostante il dominio a tratti di entrambe le squadre, il punteggio è rimasto fermo sullo 0-0, con il fischio finale che ha messo fine a una partita combattuta ma priva di reti.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 44 punti

Atalanta – 41 punti

Inter – 40 punti

Lazio – 35 punti

Juventus – 32 punti

Fiorentina – 32 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 27 punti

Udinese – 25 punti

Roma – 20 punti

Torino – 20 punti

Empoli – 20 punti

Genoa – 20 punti

Verona – 19 punti

Parma – 18 punti

Como – 18 punti

Cagliari – 17 punti

Lecce – 17 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 10 punti