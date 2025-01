Serie A: pari senza reti tra Lecce e Genoa dopo il primo tempo

Al termine della prima metà, il confronto tra Genoa e Lecce si rivela un affascinante duello tattico, sebbene il tabellone rimanga fermo sullo 0-0. Il Genoa ha sfiorato il gol in diverse occasioni, con Andrea Pinamonti e Morten Thorsby che hanno entrambi colpito la traversa nei minuti conclusivi del primo tempo.

Il Genoa ha mostrato grande abilità nel mantenere il possesso palla, orchestrando il gioco con passaggi precisi e una paziente costruzione dell’azione. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, la squadra non è riuscita a capitalizzare le opportunità create. Al 44′, Pinamonti ha sfiorato il vantaggio con un tentativo che ha colpito la traversa, seguito immediatamente da Thorsby che ha trovato lo stesso infausto destino.

Il Lecce, d’altra parte, non è stato da meno in termini di organizzazione tattica, mantenendo un equilibrio nel possesso palla e rispondendo con alcuni lampi di pericolosità. Nikola Krstovic, in particolare, ha avuto la possibilità di portare in vantaggio la sua squadra, ma il suo tentativo al 22′ ha colpito il palo, negandogli la gioia del gol.