Serie A: Torino e Parma si dividono la posta in palio, all’Olimpico termina 0 a 0. La classifica aggiornata

Il match della 19esima giornata di Serie A tra Torino e Parma termina 0 a 0. Nonostante il risultato non è stato sbloccato, allo stadio Olimpico va comunque in scena una gara vivace dove non sono mancate le occasioni. Il primo tempo è a tinte granata, con Suzuki decisivo due volte su due conclusioni di Adams. Nella ripresa molto meglio la formazione allenata da Fabio Pecchia. Al 63′ Bonny impegna Milinkovic-Savic mentre, pochi minuti dopo, i ducali colpiscono il palo con Mihaila, a cui è stato annullato un gol nella prima frazione di gioco. Le due squadre provano in tutti i modi a portare a casa i tre punti, ma quanto fatto vedere non basta per uscire dal confronto col bottino pieno.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 44 punti

Atalanta – 41 punti

Inter – 40 punti

Lazio – 35 punti

Juventus – 32 punti

Fiorentina – 32 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 27 punti

Udinese – 25 punti

Torino – 21 punti

Roma – 20 punti

Empoli – 20 punti

Genoa – 20 punti

Parma – 19 punti

Verona – 19 punti

Como – 18 punti

Cagliari – 17 punti

Lecce – 17 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 10 punti