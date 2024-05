Serie A: super Bologna al “Maradona”, Napoli sotto 0-2 all’intervallo

Termina il primo tempo del match al “Maradona” tra Napoli e Bologna. Nei primissimi minuti di gioco entrambe le formazioni cercano di spingere sull’acceleratore. Al 5′ Calafiori combina con Zirkzee, arriva al limite dell’area e calcia a incrociare. Conclusione sul fondo. Il Napoli prova a spingere ma è però il Bologna a sbloccare il match trovando il gol del vantaggio. Al 9′ Zirkzee riceve al limite dell’area, si gira e calcia. Rrahmani mura la conclusione, ma il pallone finisce nella zona di Odgaard il quale, piazzato sul lato destro dell’area, rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, trovando la deviazione di Olivera che diventa un assist perfetto per il colpo di testa da due passi di Ndoye.

I rossoblù sfruttano il momento favorevole e al 12′ realizzano la rete del doppio vantaggio: Corner a uscire di Urbanski, spizzata di Calafiori e tap-in sul secondo palo da due passi di Posch, che trova immediatamente il raddoppio. Il Napoli però d’orgoglio prova una reazione. Al 20′ il direttore di gara fischia un calcio di rigore in favore dei partenopei: Politano apre l’interno sinistro e piazza la conclusione, ma il portiere del Bologna capisce tutto in anticipo e respinge. Il Napoli continua a spingere e al 26′ Olivera sfiora la rete da calcio d’angolo. Altra occasione per il Napoli al 41′ con un tiro di poco alto di Lobotka, prima del duplice fischio dell’arbitro che manda le squadre al riposo sul risultato di 0-2 per il Bologna.