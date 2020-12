Il giudice sportivo ha diramato il proprio verdetto per i giocatori squalificati durante il turno infrasettimanale. Mano pesante su Barak del Verona che è stato squalificato per 3 giornate per il pestone a La Gumina. Mentre squalifica di un solo turno per Insigne, Chabot, Locatelli Schiattarella e Singo.