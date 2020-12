La nuova maglia celebrativa del Palermo, che la squadra indosserà mercoledì 23 dicembre per la sfida contro il Bari, va a ruba. Le maglie, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono state tutte allo store ufficiale, quindi la prevendita è stata già chiusa.

Per chiunque non dovesse riuscire a comprarla, però, va in soccorso la Kappa che, tramite la propria pagina Facebook, annuncia che dal 24 dicembre sul proprio sito sarà possibile acquistarla.





Il costo della maglia è di 79 euro, pantaloncini 30, calzettoni 15

Clicca qui