Dopo l’annuncio della nuova maglia celebrativa, il Palermo ha reso noto anche quando quest’ultima sarà indossata:

“La maglia verrà indossata per la prima e unica volta nella partita Palermo-Bari del 23 dicembre, l’ultima partita del 2020, al culmine del lungo ciclo di celebrazioni per l’anniversario della fondazione. Un percorso che, a partire dal 1 novembre 2020, ha già visto l’emissione di uno speciale francobollo e l’apertura, dentro lo stadio Barbera, del Palermo Museum con centinaia di memorabilia, maglie e installazioni interattive interamente dedicate alla storia del Palermo, dei suoi campioni e dei suoi tifosi. Dopo il 23 dicembre, infatti, la maglia verrà esposta per sempre all’interno del museo e mai più usata”.