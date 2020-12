Una gaffe che non è passata inosservata. Nel post di annuncio della nuova maglia celebrativa del Palermo, Kappa ha “taggato” la vecchia pagina US Città di Palermo invece di quella nuova chiamata Palermo F.C. I tifosi rosanero sotto al post hanno commentato facendo notare l’errore. Non sono mancati anche gli sfottò da parte di tifosi del Catania, che ricordano il fallimento del vecchio club: