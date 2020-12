Mille euro di bonus in busta paga per tutti i lavoratori Barilla a prescindere dal loro ruolo. Secondo quanto riporta “Notizie.it”, così l’azienda produttrice di pasta e sughi pronti ha deciso di ringraziare i propri dipendenti per l’impegno profuso durante la pandemia di Covid-19 senza distinzione di posizione aziendale o presenza effettiva all’interno degli stabilimenti. Davvero un bel gesto della Barilla per ringraziare i propri lavoratori per aver lavorato durante l’emergenza Coronavirus.