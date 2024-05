Serie A: sei calciatori squalificati, le decisioni del giudice sportivo

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha reso noto il comunicato del Giudice Sportivo per quanto concerne la 35^ giornata dal campionato.

Ecco gli squalificati:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAETANO Gianluca (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGELLO Tommaso (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PICCOLI Roberto (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

WEAH Timothy Tarpeh (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).