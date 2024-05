Non possiamo rinnovarvi il contratto: Inter, la verità è venuta a galla | Ecco i top players con le valigie in mano

Sta per cadere a pezzi il castello nerazzurro, che dopo lo scudetto vinto rischia di vivere un periodo non proprio felice.

Dopo lo scudetto conquistato nel corso delle scorse settimane, che ha regalato la seconda stella, l’Inter adesso vuole guardare al futuro con grande entusiasmo. L’idea della società in vista del prossimo anno è quella di confermarsi in patria, provando a difendere il tricolore, ma soprattutto di essere nuovamente competitiva in Europa, cosa che non è riuscita vista l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

Per questo motivo dunque il progetto di rinforzare la rosa ha già preso piede da tempo, visto che già due nomi di alto livello sono ormai promessi sposi della Beneamata. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi hanno già un accordo con il club meneghino per trasferirsi a parametro zero a giugno. Allo stesso tempo però la dirigenza vuole blindare i suoi calciatori migliori, ma a quanto pare stanno sorgendo più difficoltà del previsto su questo tema.

Secondo le ultime novità provenienti da Appiano Gentile la società nerazzurra è impossibilitata dal rinnovare i contratti di alcuni top player della rosa attuale per un motivo clamoroso, e questi di conseguenza sono già con le valigie in mano. Uno scenario terribile dunque per i meneghini, che non hanno avuto nemmeno il tempo di godersi la vittoria del titolo prima di ritrovarsi in questa complicatissima situazione.

Ecco che cosa sta succedendo alla Pinetina

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Inter alcune situazioni riguardanti i rinnovi contrattuali dei grandi nomi sono totalmente bloccate fino al 20 maggio.

In questa data infatti scadranno il prestito di Oaktree e il rifinanziamento a cui sta lavorando il presidente nerazzurro Steven Zhang. Fino a quel giorno dunque i prolungamenti dei vari Lautaro Martinez, Nicolò Barella e anche del tecnico Simone Inzaghi rimarranno in stand by.

I big lasciano l’Inter?

Queste rivelazioni del noto quotidiano sportivo hanno iniziato a far circolare un aria di paura alle parti della Pinetina, dove si sta cominciando a temere di poter perdere questi grandi protagonisti del club, soprattutto i due calciatori.

La realtà è che bisognerà attendere la data del 20 maggio prima di poter fare qualsiasi tipo di valutazione, e solo in seguito si potrà sapere di più sul futuro di questi big, dell’allenatore e di tutta l’Inter.