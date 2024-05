Empoli shock, altro incidente per Niang: nessun ferito (FOTO)

M’Baye Niang sta bene. L’attaccante è stato coinvolto per la seconda volta in un indicente in appena due mesi e mezzo, dopo che, lo scorso 20 febbraio, era stato protagonista di un sinistro e ieri, lunedì 6 maggio, Niang è stato nuovamente coinvolto in un incidente stradale.

L’Ansa riferisce che nella serata di ieri, Niang è stato coinvolto in un incidente a Empoli ma che, fortunatamente, non ci sarebbero feriti. Secondo una prima ricostruzione: l’attaccante era a bordo di un’auto in compagnia di un’altra persona, al momento non è chiaro chi fosse alla guida. Il veicolo con a bordo Niang avrebbe colpito un furgone e due auto in sosta (una delle quali con una persona all’interno) e avrebbe poi sbattuto contro un muro. Nonostante l’incidente, Niang oggi si allenerà regolarmente e sarà a disposizione di Davide Nicola per la prossima sfida di campionato contro la Lazio. In alto la foto ripresa da “La Nazione”.