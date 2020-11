Tutto pronto per Sampdoria-Genoa, gara valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A. Per il derby della Lanterna Claudio Ranieri e Rolando Maran non rinunciano ai loro uomini più rappresentativi: da una parte c’è Fabio Quagliarella, dall’altra Domenico Criscito. La Sampdoria conferma la coppia Tonelli-Yoshida in difesa, il Genoa rispolvera Zajc dal 1′; arbitra il signor La Penna di Roma.



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All.: Ranieri.





GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca. All.: Maran.