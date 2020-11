Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Sara Ruggieri, compagna dell’ex portiere rosanero Stefano Sorrentino, ha voluto fare gli auguri al Palermo per i suoi 120 anni di storia.

Ecco il suo messaggio: “Tantissimi auguri per i tuoi 120 anni Palermo… avrai sempre un posto magico nel nostro cuore un abbraccio affettuoso ai cuori rosa nero.” In basso il post in questione: