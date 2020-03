L’emergenza Coronavirus ha fermato il calcio mondiale, ma in Serie A sembra essere stata trovata la data per riprendere gli allenamenti. Infatti secondo quanto riporta “TMW” le società del massimo campionato italiano sono tutte d’accordo (ad eccezione della Lazio di Lotito) di riprendere gli allenamenti il 4 aprile, Covid-19 permettendo. L’accordo è stato trovato in videoconferenza, naturalmente si procederà con cautela e con le dovute restrizioni del caso, visto che la pandemia è tutt’altro che finita.