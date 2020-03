L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, aumentano sempre di più i casi. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it” un commerciante di Nicosia ieri ha voluto denunciare la sua positività al Covid-19, queste le sue parole in un post pubblicato sul suo profilo Facebook: « Mi stanno massacrando ma io ho voluto denunciare la mia positività per rendere pubblica la mia storia e per senso di responsabilità. È arrivato l’esito del tampone, è positivo! Io sto bene e sono in fase di guarigione, invito tutti coloro che sono stati in contatto con me a isolarsi e chiamare il proprio medico. E’ da giorni che a Nicosia gira la notizia che ho il coronavirus così ho deciso di autodenunciarmi. Non credo sia una vergogna essere malati ed è giusto che quanti siano stati a contatto con me si facciano controllare. Credo che ci sia qualcosa che non funziona in queste procedure. Quello che ho fatto io lo avrebbero dovuto fare le istituzion