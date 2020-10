Nel derby della Madonnina tra Inter e Milan, Ibrahimovic è assoluto protagonista con una doppietta nei primi minuti: prima sbaglia il rigore e segna sulla ribattuta al 12′. 4 minuti più tardi segna ancora. 0-2 Milan.

L’Inter reagisce e accorcia le distanze grazie al solito Lukaku. 1-2 all’intervallo

Sampdoria-Lazio invece si trova sul risultato di 2-0.

Per la Samp in gol l’eterno Quagliarella al 33′ e al 41′ raddoppia Augello. Lazio in difficoltà.