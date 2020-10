L’esordio stagionale casalingo di domenica scorsa contro l’Avellino, ha visto soccombere il Palermo per 0-2, sotto i colpi del palermitano D’Angelo e dell’esterno offensivo Fella.

Questa sconfitta, la seconda stagionale dopo quella patita a Teramo, ha scatenato la reazione veemente di buona parte della tifoseria rosanero nei confronti della società e in particolare del Presidente Mirri, accusato di non avere sufficienti risorse economiche per far competere la squadra per un’immediata promozione in Serie B.





L’avvicinamento alla gara di domani contro il Bisceglie, dunque, non è stato certamente dei più sereni per i calciatori rosanero e per il tecnico Boscaglia.

La gara contro i pugliesi diventa un crocevia importante per il Palermo. Vincere significherebbe dare una scossa non solo alla squadra, ma all’intera piazza palermitana, dimostrando ai tifosi e alle avversarie di poter lottare per la promozione in B già in questa stagione. Non sarà per nulla facile, dato che il Bisceglie è reduce dalla vittoria esterna per 1-3 nel derby contro il Foggia, giocato mercoledì. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Bisceglie-Palermo.

ULTIME PALERMO: dopo il buon pareggio ottenuto in casa della Ternana, la sconfitta interna patita dall’Avellino ha fatto scendere notevolmente l’umore in casa rosanero, come anche confermato dal nuovo terzino Almici in conferenza stampa. Boscaglia, oltre al nuovo arrivato per la fascia destra, dall’altro lato sorride grazie ai rientri di Corrado e Crivello, i due terzini per la fascia sinistra. Il tecnico così, potrebbe riabbracciare il suo caro e fedele 4-2-3-1, abbandonando il 3-5-2, modulo usato in emergenza nelle ultime due uscite. Se da un lato il tecnico gelese può sorridere dei rientri dei due terzini, deve però fare i conti con lo stop di Marconi, che a causa anche lui di un problema muscolare, sarà out probabilmente per le prossime 2-3 partite. Boscaglia, questa mattina in conferenza stampa, ha dichiarato che la squadra scenderà in campo con la difesa a 3, ma nell’ultimo allenamento è stata provata una difesa a 4.

Se difesa a 4 sarà, Boscaglia, viste le condizioni non perfette di Doda, potrebbe lanciare dal 1’ minuto il nuovo arrivato Almici sulla destra. In dubbio anche la partenza da titolare del centrale Somma. I due centrali difensivi dovrebbero essere Accardi e Lancini, con Peretti pronto ad insidiarli. Sulla corsia di sinistra probabile staffetta Corrado-Crivello, col giovane ex Arezzo in pole per la maglia da titolare.

A centrocampo conferma per Odjer e Luperini. Palazzi ancora non convocato, sta ultimando il processo di guarigione dalla distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra, patita nei primi minuti del match contro la Ternana.

In avanti l’imbarazzo della scelta: nella linea dei trequartisti, dagli indizi dell’ultimo allenamento rosanero, dovrebbero partire titolari Kanoutè sulla destra, Valente sulla sinistra e Rauti alle spalle di Lucca. Il tecnico gelese spera che il ritorno al suo modulo preferito, consenta agli uomini offensivi di potersi esprimere al meglio, riuscendo finalmente a sbloccare la casella dei gol segnati, ferma ancora a 0. A partita in corso comunque, l’assetto della squadra rosanero potrebbe variare: Boscaglia potrebbe fare avanzare Almici sulla linea del centrocampisti, bloccando Corrado dall’altro lato, creando così una difesa a 3 insieme ad Accardi e Lancini. Un centrocampo a 4 dunque con Almici, Luperini, Odjer e Valente, più avanti sulla trequarti Kanouté e Rauti, a sostegno dell’unica punta Lucca.

ULTIME BISCEGLIE: la squadra pugliese, essendo stata ripescata insieme al Foggia in seguito al caso Picerno-Bitonto, ha ottenuto una proroga dalla Lega Pro per allestire la squadra e completare la preparazione precampionato. La prima partita di campionato ha visto perdere la squadra guidata dal palermitano Bucaro in casa per 0-1 contro la Turris. Il Bisceglie però si è subito riscattato andando a vincere a Foggia per 1-3, un derby molto sentito dalla tifoseria.

Anche nel Bisceglie c’è un po’ di Palermo. Partendo dall’allenatore Bucaro, ad un passo dal sedere sulla panchina rosanero la scorsa stagione in D. Poi vi sono due calciatori palermitani: Giusto Priola, nato a Misilmeri, il quale però non ha mai indossato la casacca rosanero ma con un passato nel Trapani di Boscaglia, e il terzino sinistro Giuseppe Tarantino, il quale a differenza del compagno, è cresciuto proprio nelle giovanili del Palermo. Da tenere particolarmente d’occhio, l’esterno offensivo Rocco, in rete contro il Foggia, e il centrocampista Andrea Cittadino, doppietta su rigore per lui contro il Foggia, esperto dei calci piazzati. Il modulo adottato dal tecnico Bucaro, ovvero il 4-3-3 lascia spazi agli avversari, ma il Palermo farà bene anche a guardarsi dagli avanti dei pugliesi.

Bisceglie e Palermo, con l’attuale denominazione, non si sono mai incrociate. Tuttavia, emerge un incontro tra le due squadre nel lontano 1941 precisamente il 16 marzo in occasione della sesta di ritorno del campionato serie C girone H. In tale occasione la Diaz Bisceglie superò per 1-0 la U.S. Juventina Palermo con la rete decisiva siglata da Vincenzo Velon al 16′ della prima frazione di gioco. Ma adesso, c’è un’altra pagina di storia da scrivere per entrambe le compagini. Si preannuncia un match interessante, col Palermo a caccia ancora del primo gol stagionale e, di conseguenza, del primo successo.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi, Lancini, Corrado; Luperini, Odjer; Kanouté Rauti, Valente; Lucca. All. Boscaglia – A disposizione: Fallani, Doda Marong, Peretti, Crivello, Martin, Broh, Silipo, Santana, Saraniti.

BALLOTTAGGI: Accardi 60% – Peretti 40%

Corrado 60% – Crivello 40%

Lucca 60% – Saraniti 40%

Infortunati: Somma, Marconi, Palazzi – Squalificati: nessuno.

BISCEGLIE (4-3-3): Spurio; Giron, Vona, Priola, De Marino; Zagaria, Cittadino, Maimone; Vitale, Mansour, Rocco. All. Bucaro – A disposizione: Casella, Cigliano, Ferrante, Laraspata, Lauria, Manfrellotti, Musso, Padulano, Pelliccia, Russo A., Sapri, Sartore, Tarantino.

Infortunati: Barletta – Squalificati: nessuno.