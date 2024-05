Serie A: maglie con il nome delle mamme dei calciatori. L’iniziativa di 7 club

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport domenica 12 maggio, per la festa della mamma, sette club del massimo campionato italiano vedranno scendere in campo i propri calciatori con delle maglie speciali con sopra il proprio numero ed il nome, o il cognome, della rispettiva mamma.

Iniziativa nata in settimana, che è stata prontamente accettata dalla Lega Serie A. I sette club secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sono:

Cagliari

Genoa

Hellas Verona

Lecce

Milan

Torino

Udinese