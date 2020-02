Sono appena state diramate le designazioni arbitrali per la 4ª giornata di ritorno in Serie A. Di seguito le designazioni degli Arbitri,pubblicate dal sito dell’AIA, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R, per dirigere le gare della 4ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim 2019/20.

BRESCIA – UDINESE

PICCININI

MANGANELLI – CALIARI

IV: RAPUANO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LONGO

FIORENTINA – ATALANTA Sabato 08/02 h. 15.00

MARIANI

COSTANZO – RANGHETTI

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

GENOA – CAGLIARI

CALVARESE

VIVENZI – FIORITO

IV: MAGGIONI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO

H. VERONA – JUVENTUS Sabato 08/02 h. 20.45

MASSA

TEGONI – COLAROSSI

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

INTER – MILAN h. 20.45

MARESCA

PERETTI – PAGANESSI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE

NAPOLI – LECCE

GIUA

GALETTO – ROCCA

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: DEL GIOVANE

PARMA – LAZIO h. 18.00

DI BELLO

LIBERTI – PRENNA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

ROMA – BOLOGNA Venerdì 07/02 h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

SPAL – SASSUOLO h. 12.30

GIACOMELLI

TOLFO – DI GIOIA

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONDIN

TORINO – SAMPDORIA Sabato 08/02 h. 18.00

VALERI

PRETI – BRESMES

IV: BARONI

VAR: DOVERI

AVAR: BINDONI