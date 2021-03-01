Queste le designazioni di giornata in serie A:
LAZIO – TORINO Martedì 02/03 h. 18.30
PICCININI
PRETI – LO CICERO
IV: PRONTERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: VALERIANI
JUVENTUS – SPEZIA h. 20.45
SACCHI
COLAROSSI – DI VUOLO
IV: MARCHETTI
VAR: FABBRI
AVAR: DI IORIO
SASSUOLO – NAPOLI Mercoledì 03/03 h. 18.30
MARINI
RANGHETTI – PRENNA
IV: MAGGIONI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
ATALANTA – CROTONE h. 20.45
SOZZA
ROBILOTTA – TARDINO
IV: LA PENNA
VAR: CHIFFI
AVAR: FIORITO
BENEVENTO – H. VERONA h. 20.45
AYROLDI
CARBONE – MORO
IV: PATERNA
VAR: GUIDA
AVAR: LONGO
CAGLIARI – BOLOGNA h. 20.45
DI BELLO
PASSERI – ROCCA
IV: VOLPI
VAR: MARIANI
AVAR: DEL GIOVANE
FIORENTINA – ROMA h. 20.45
CALVARESE
BRESMES – GALETTO
IV: ABISSO
VAR: AURELIANO
AVAR: TOLFO
GENOA – SAMPDORIA h. 20.45
PAIRETTO
COSTANZO – VIVENZI
IV: MARESCA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: LIBERTI
MILAN – UDINESE h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: FOURNEAU
VAR: BANTI
AVAR: MONDIN
PARMA – INTER Giovedì 04/03 h. 20.45
PASQUA
GIALLATINI – CECCONI
IV: ABBATTISTA
VAR: DOVERI
AVAR: BINDONI