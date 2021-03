«Si è trattato di un black out di un quarto d’ora, ma il problema è già risolto e tutto sta proseguendo regolarmente». E’ quanto afferma Renato Costa, il coordinatore dell’emergenza Covid19 a Palermo, dopo l’ennesimo problema tecnico che si è verificato stamattina al centro vaccinale allestito alla Fiera del Mediterraneo.

Venerdì scorso c’era stato un blocco ai computer, sabato mattina un altro black out del sistema elettrico. Le vaccinazioni erano partite in ritardo con le proteste degli over 80 e dei docenti che sabato erano rimasti in fila dietro le porte del padiglione 20, attendendo per un’ora che la situazione si sbloccasse, tanto che non era apparso azzardato parlare di false partenze nelle vaccinazioni.





Si tratterebbe però di disagi momentanei. Lo ribadisce Costa che spiega: «Stiamo aspettando che Enel installi il contatore dell’energia elettrica definitivo, al momento lavoriamo con i gruppi elettrogeni, poi finalmente risolveremo ogni criticità. Entro mercoledì mattina ci sarà l’installazione, quindi entro 48 ore ogni problema verrà risolto».