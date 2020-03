Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro del difensore Lovren sembra essere sempre più lontano dal Liverpool. Secondo i media inglesi, sul difensore vi è forte l’interesse della Lazio, che si sta già muovendo in chiave mercato per anticipare tutti e provare a puntellare una rosa già di livello con qualche innesto d’esperienza proprio come il difensore del club inglese. Notizie attese nelle prossime settimane, Lazio-Lovren una pista sempre più concreta.