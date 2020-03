Secondo quanto riportato da “Ansa”, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) valuterà 35 possibili vaccini e 20 nuovi farmaci per la lotta al Coronavirus. A dichiararlo è stato il direttore esecutivo dell’Ema, Guido Rasi, spiegando inoltre che il 18 marzo scorso si è svolto un vertice tra Ema, Fda statunitense e Icmra, la Coalizione internazionale che riunisce 17 autorità di regolamentazione dei medicinali, di cui Rasi è presidente, per fare il punto. Tra le altre cose sarebbe emerso che se si corre il vaccino si potrà avere entro un anno. Ecco qui di seguito le parole di Guido Rasi: «Puntiamo alle cure nell’immediato e si prosegue nel contempo senza sosta al lavoro sul vaccino. Rasi inoltre ha riferito che le autorità di regolamentazione hanno convenuto sul fatto che questo sia un “vaccino difficile” e ha bisogno di dati molto molto rassicuranti. Se siamo fortunati riusciremo ad averlo entro un anno. Sarà ancora una fase sperimentale e verranno coinvolte le popolazioni nelle aree più in pericolo».