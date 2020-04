Il virologo Fabrizio Pregliasco, tramite le colonne del “Corriere dello Sport”, ha lanciato una proposta per la ripresa del campionato: «Si potrebbe ipotizzare una strada costosa, alla tedesca, test sierologici per vedere le immunoglobine G e M e tamponi a tutti prima del ritorno agli allenamenti, non solo ai calciatori. Tamponi e test vanno ripetuti ogni settimana, per tenere sempre sotto controllo il quadro Coronavirus. E per tentare di contenere le quarantene, disegnare il calendario, ma non so se ora è possibile, in modo che ogni squadra giochi ogni 14 giorni. Cioè le partite ogni settimana, ma sfalsate in modo tale che ogni squadra giochi ogni due. Praticamente il tempo della quarantena».