Il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, continua nell’attività di controllo del territorio per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del Coronavirus. Secondo quanto riporta “Siracusanews.it” nella giornata di ieri in tutta la provincia si sono registrati numerosi casi, anche in orario notturno, di persone sorprese in pubblica via intente a dialogare tra di loro, creando assembramenti ed altre intente a passeggiare senza motivo valido.