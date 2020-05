L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, tanti sono gli interrogativi, il primo di tutti è se il campionato riprenderà. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” altro interrogativo importante è dove si giocherà, infatti la Lega Serie A sta studiando un piano b, nel caso in cui le squadre fossero impossibilitate a giocare nel proprio stadio per la pandemia. In questo caso la Lega ha già la soluzione, 5/6 stadi Serie B che ospiterebbe alcuni match di Serie A.