L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, i campionati sono fermi e ancora non si sa se ripartire. Naturalmente se la Serie A e i campionati italiano dovessero essere sospesi definitivamente si profilerebbe un’estate di tribunali per via dei verdetti da stabilire. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, Gabriele Gravina presidente della Figc si è già tutelato in questo senso. Il suo progetto è quello di ridurre al minimo i gradi di giudizio, eliminare la giustizia sportiva e avere come unico organo a cui opporsi il Tar del Lazio. Da vedere come reagirà il Governo al progetto di Gravina.