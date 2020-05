Tanti interrogativi sul mondo del calcio e sulla possibile ripartenza, intanto resta sempre teso il dibattito tra Sky e Lega per quanto riguarda i diritti tv. Infatti secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” ieri l’emittente televisiva avrebbe mandato una lettera alla Lega Serie A precisando la volontà di non pagare la sesta e ultima rata dei diritti tv. 19 delle 20 squadre di Serie A hanno già chiesto il rispetto dei contratti in essere, lo scontro è vicinissimo.