In seguito ad Atalanta-Napoli e Roma-Udinese, valide per la 29esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noto il suo verdetto. Il calciatore giallorosso, Diego Perotti espulso al 29esimo del primo tempo di Roma-Udinese, è stato squalificato per una giornata effettiva per essersi reso protagonista di un grave fallo di gioco.