Dopo l’addio alla Salernitana il centrocampista offensivo Alessandro Rosina ha deciso di lasciare il calcio giocato e aprire un nuovo capitolo nella sua vita: «Dico stop, lascio il calcio anche se dal punto di vista fisico stavo bene e potevo andare ancora avanti. A gennaio ho stroncato sul nascere ogni proposta che mi arrivava da altri club, la Salernitana ha scelto poi di mettermi fuori rosa e io ho accettato con grande professionalità e ho concluso il mio percorso in granata. – spiega Rosina in un’intervista a “Il Mattino” – Non è stato piacevole, non era ovviamente quello che sognavo, ma non porto rancore. Ero venuto per vincere, per andare in Serie A. Sono stati cambiati tanti allenatori e giocatori ma il risultato fin qui è stato sempre al di sotto delle aspettative. Comincia un nuova vita, fatta di famiglia, affetti. Mi sono iscritto all’università, ho sostenuto cinque esami, frequento il corso di laurea in Economia e gestione immobiliare».