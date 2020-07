In un’intervista concessa a La7, infatti, il ministro del Governo Conte ha evidenziato che quando sarà a disposizione un vaccino per il Coronavirus questo dovrà essere obbligatorio e gratuito. Addirittura, secondo il titolare del Ministero per il Mezzogiorno, già a ottobre l’Italia potrà avere alcune dosi di vaccino anti-Covid perché: “Siamo uno dei Paesi che ha investito di più nel vaccino, e in questo momento è il più avanzato. Ci sarà l’obbligo? Vediamo, io comunque credo che debba essere gratuito e debba essere per tutti. Credo nell’obbligo vaccinale, là dove è comprovato che serva”. Sulla querelle nord-sud glissa: “Basta scontri territoriali, lavoriamo uniti per uscire da questa grave crisi”.