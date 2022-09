La Serie A si ritrova in assemblea. I club si riuniranno mercoledì 28 settembre 2022 presso la sede della Lega a Milano, alle ore 12.15 «per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno», si legge in un comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A. I club discuteranno alcuni punti interessanti, a cominciare dalle linee guida per il prossimo ciclo dei diritti televisivi, che prenderà il via con la stagione 2024/25. Fino alla prossima stagione (compresa) i diritti tv del massimo campionato italiano saranno nelle mani di DAZN, mentre Sky continuerà a trasmettere tre partite a turno in co-esclusiva.