Jack Grealish, talento del Manchester City e della nazionale inglese che venerdì sarà in campo contro la squadra di Mancini è tornato a parlare della finale di Euro 2020 ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Sono passati 14-15 mesi dalla finale contro l’Italia, un match che ovviamente ha ancora un posto nelle nostre teste, tutti noi volevamo vincerla quella partita, ma resta comunque bellissimo raggiungere una finale di un torneo come l’Europeo – ha spiegato Grealish in conferenza stampa -. Giocheremo a San Siro, uno stadio iconico dove ho sempre pensato di voler giocare o comunque andarci anche soltanto da tifoso, quindi sarà incredibile per me”. Dal luglio del 2021 a oggi non sono stati mesi facili per la Nazionale italiana, ma anche quella inglese, che però ai Mondiali ci sarà, non ha vissuto il miglior periodo con il ct, Gareth Southgate, che ha ricevuto critiche che Grealish definisce “molto dure. Abbiamo raggiunto la finale di Euro2020 l’anno scorso, poi c’è stata la sconfitta contro l’Ungheria, ma non perdevamo in 90 minuti dal novembre del 2020 contro il Belgio».