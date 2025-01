Serie A: il Napoli rischia tre punti di penalizzazione. Le motivazioni

Possibile penalità per il Napoli. Il club partenopeo, infatti, ha presentato e poi ritirato il ricorso contro l’elezione di Ezio Simonelli come presidente della Lega Serie A, violando dunque la clausola compromissoria e il vincolo di giustizia presente nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva,. Come si legge su Sportmediaset.it i campani rischiano una penalizzazione di tre punti e non è escluso che questa situazione possa incidere sul voto per completare la governance della Lega, a cominciare dal rinnovo alla carica di ad di Luigi De Siervo.

Il Codice di giustizia sportiva si applica a chiunque svolge attività “comunque rilevanti per l’ordinamento federale” e ora sarà il procuratore federale della FIGC, Giuseppe Chiné, pronunciarsi a riguardo. Due sono gli articoli che devono essere presi in considerazione: l’articolo 30 dello statuto FIGC, ovvero quello di “Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria”, per poi entrare nel dettaglio di cosa prevede questa clausola compromissoria nell’articolo 34 “Violazione del vincolo di giustizia” del Codice di Giustizia Sportiva.