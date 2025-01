Palermo, l’ex calciatore Rosario Biondo ricoverato in terapia intensiva

Rosario Biondo, ex terzino destro di Serie A e originario di Mondello, è attualmente in terapia intensiva presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia a Palermo. A 58 anni, dopo una carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di Como, Bologna e Lecce, si trova in condizioni critiche a causa di una pancreatite acuta. Ricoverato da una settimana, la situazione è al momento stazionaria, senza peggioramenti recenti, il che mantiene viva la speranza per una sua ripresa. La famiglia e i figli, rientrati da Brescia, lo stanno supportando costantemente in questo difficile momento.

Continue Reading