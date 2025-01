Palermo-Modena: i precedenti sorridono ai rosanero. L’ultima vittoria dei Canarini al Barbera nel ’70

Il Palermo affronterà il Modena al “Barbera” nel primo incontro del 2025, aggiungendo un altro capitolo alla loro lunga storia di confronti in Sicilia. Fino ad oggi, le due squadre si sono scontrate 26 volte in casa del Palermo, con un bilancio che vede 13 vittorie per i rosanero, 9 pareggi e 4 successi per il Modena.

Tra i match più memorabili, si annoverano le vittorie del Palermo per 4-0 nel 1971 e per 5-2 nel 2023, quest’ultima una dimostrazione di forza offensiva. Alcuni incontri hanno visto anche delle vittorie a tavolino per il Modena, come nel 1938 e nel 2001, entrambi conclusi con un 2-0 in favore degli ospiti. Il primo incontro registrato tra le due squadre al “Barbera” risale al 1936, un pareggio per 0-0.

Questa lunga serie di incontri riflette non solo una rivalità storica ma anche l’evoluzione di entrambe le squadre nel corso degli anni, con il Palermo che spesso ha avuto la meglio, soprattutto nelle sfide casalinghe.

PRECEDENTI AL “BARBERA”: 26 = 13 vittorie Palermo, 9 pareggi, 4 vittorie Modena;

04/10/1936 – Serie B: Palermo-Modena 0-0;

08/05/1938 – Serie B: Palermo-Modena 0-2* vittoria a tavolino;

06/12/1942 – Serie B: Palermo-Modena 1-0 (Dugini);

30/04/1949 – Serie A: Palermo-Modena 0-0;

06/02/1955 – Serie B: Palermo-Modena 1-1 (Maselli, Cabas);

01/04/1956 – Serie B: Palermo-Modena 1-0 (Pistacchi);

24/11/1957 – Serie B: Palermo-Modena 1-0 (Azzali II);

03/05/1959 – Serie B: Palermo-Modena 1-1 (Brotto, Marchetto);

30/12/1962 – Serie A: Palermo-Modena 2-2 (Borjesson, Pagliari, Sereni, Bettini);

25/04/1965 – Serie B: Palermo-Modena 2-0 (Troja, Troja);

13/02/1966 – Serie B: Palermo-Modena 1-1 (Troja, Conti);

19/03/1967 – Serie B: Palermo-Modena 2-2 (Crippa, Di Stefano, Console, Bercellino);

03/12/1967 – Serie B: Palermo-Modena 1-0 (Perucconi);

08/11/1970 – Serie B: Palermo-Modena 0-1 (Spelta);

03/10/1971 – Serie B: Palermo-Modena 4-0 (Vanello, Troja, Ferrari, Troja);

15/02/1976 – Serie B: Palermo-Modena 1-0 (Autogol Matteoni);

17/10/1976 – Serie B: Palermo-Modena 2-0 (Novellini, Magistrelli);

30/04/1978 – Serie B: Palermo-Modena 3-1 (Magistrelli, Majo, Chimenti, Notari);

17/11/1991 – Serie B: Palermo-Modena 2-0 (Bresciani, Rizzolo);

24/04/1994 – Serie B: Palermo-Modena 1-1 (Chiesa, Giampaolo);

20/05/2001- Supercoppa Serie C: Palermo-Modena 0-2* vittoria a tavolino;

11/11/2001 – Serie B: Palermo-Modena 2-1 (Bombardini, Fabbrini, La Grotteria);

25/01/2014 – Serie B: Palermo-Modena 0-0;

23/08/2014 – Coppa Italia: Palermo-Modena 0-3 (Ferrari, Beltrame, Schiavone);

17/03/2023 – Serie B: Palermo-Modena 5-2 (Strizzolo, Tutino, Strizzolo, Soleri, Verre, Aurelio, Vido);

20/01/2024 – Serie B: Palermo-Modena 4-2 (Segre, Brunori, Battistella, Abiuso, Soleri, Soleri);