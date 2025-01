Rosanero favoriti. Palermo-Modena: le quote dei bookmekers

Domenica 14 gennaio, alle ore 15:00, il Renzo Barbera sarà il teatro della sfida tra Palermo e Modena, valida per la 21ª giornata di Serie B. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per i rispettivi obiettivi: i rosanero vogliono consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica, mentre il Modena punta a risalire e distanziarsi dalle zone calde.

Le quote dei bookmaker riflettono un leggero favore per la squadra di casa, ma il match si preannuncia tutt’altro che scontato. Di seguito, tutte le principali quote offerte per la partita:

Snai: 1 (2.00) | X (3.05) | 2 (4.00)

Betfair: 1 (2.00) | X (3.00) | 2 (3.75)

AdmiralBet: 1 (2.00) | X (3.00) | 2 (4.10)

Betfair Exchange: 1 (1.83) | X (2.76) | 2 (3.44)

Lottomatica: 1 (2.00) | X (3.00) | 2 (4.05)

NetBet: 1 (2.02) | X (3.05) | 2 (4.20)

William Hill: 1 (2.05) | X (3.10) | 2 (4.00)

888sport.it: 1 (2.04) | X (3.15) | 2 (3.85)

LeoVegas: 1 (2.02) | X (3.10) | 2 (3.85)

Il Palermo, guidato da Alessio Dionisi, arriva a questa sfida con la necessità di riscattare le recenti prestazioni altalenanti e ritrovare quella solidità che lo aveva contraddistinto nelle prime giornate di campionato. In casa, il Barbera si è spesso rivelato un fortino, e i tifosi si aspettano una prestazione di carattere per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

Dall’altro lato, il Modena sa di non partire favorito ma ha già dimostrato di saper sorprendere anche in trasferte complicate. La squadra emiliana, solida e ben organizzata, potrebbe puntare su un atteggiamento prudente per poi colpire in ripartenza.

La partita promette spettacolo, con due squadre pronte a lottare per obiettivi diversi ma egualmente cruciali. La cornice del Barbera e il calore del pubblico rosanero saranno l’arma in più per il Palermo, ma il Modena cercherà di giocare il ruolo di guastafeste. Per gli scommettitori, le quote offrono diverse opportunità, con il Palermo favorito ma il pareggio e il successo del Modena che rappresentano opzioni intriganti.