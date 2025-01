Palermo: continua la fase di recupero per Blin

Una clip pubblicata su Instagram mostra Alexis Blin, calciatore del Palermo, mentre si sottopone a test di recupero presso il centro IsoKinetic. Questa struttura è rinomata in Italia per la sua eccellenza nella riabilitazione sportiva, specialmente per atleti e calciatori che necessitano di un percorso riabilitativo post-operatorio. Nella clip, Blin appare impegnato in diverse attività di recupero, segno evidente del suo impegno verso un ritorno in campo. IsoKinetic è conosciuto per aver assistito molti sportivi di alto livello, rendendolo un punto di riferimento per chi cerca assistenza specializzata dopo infortuni significativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isokinetic Medical Group (@isokinetic_officialpage)