TMW: “Cagliari, inserimento dello Spezia per Lapadula”

Lo Spezia è determinato a rafforzarsi per un’ambiziosa promozione in Serie A, puntando su Gianluca Lapadula. L’attaccante italo-peruviano, classe ’90, attualmente sottoutilizzato al Cagliari con solo 287 minuti in campionato e nessun gol, potrebbe essere il colpo decisivo per il club ligure. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, lo Spezia avrebbe già avviato le manovre per l’inserimento dell’attaccante, legato al Cagliari fino al 2026 ma più prolifico in Coppa Italia, dove ha segnato un gol in tre presenze. Il calciatore è stato anche accostato al Palermo.

Continue Reading