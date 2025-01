Loris Karius verso lo Schalke 04: le visite mediche in programma domani

Loris Karius, noto portiere tedesco, è vicino a un significativo ritorno in patria. Dopo l’esperienza con il Liverpool, il giocatore è pronto a mettersi nuovamente in gioco nella seconda serie tedesca, firmando un contratto di sei mesi con lo Schalke 04. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Karius diventerà il nuovo numero uno della squadra. Le visite mediche sono programmate per domani, un passaggio fondamentale prima della firma ufficiale che segnerà il suo ritorno in Germania. Questo trasferimento potrebbe rappresentare una svolta per Karius, offrendogli la possibilità di rilanciarsi in una lega competitiva come quella tedesca.

